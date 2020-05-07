До сих пор не вызывали на допрос: Кличко прокомментировал расследование относительно Поворозника

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию относительно расследования. Потому что до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали. Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над И. Виноват - будет отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?", - отметил он.

Напомним, ранее Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника.

По информации СМИ, первого заместителя главы КГГА Поворозника разоблачили во взяточничестве.

Как сообщал УНН, первый заместитель городского главы Киева Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.