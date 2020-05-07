Досі не викликали на допит: Кличко прокоментував розслідування щодо Поворозника

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію, щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили. Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. В цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над І. Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кличко прокоментував підозру у корупції Поворозника.

За інформацією ЗМІ, першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарництві.

Як повідомляв УНН, перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.