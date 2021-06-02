Дожди на половину Украины и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Восток, юг и центральную часть Украины сегодня ожидают дожди, местами возможен град и шквалы. Несколько похолодает - днем температура не поднимется выше 19 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 2 июня в южных, восточных и центральных областях облачно с прояснениями, умеренные дожди, грозы, в Луганской, Донецкой, Запорожской, местами в Херсонской и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, в западных и северных областях 6-11°; днем 14-19°.
Дополнение
В Украине еще на этой неделе стихнут дожди и повысится температура воздуха, обещают синоптики.
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме.