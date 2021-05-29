Синоптики дали прогноз на червень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Цитата:
"Середня місячна температура передбачається 18-22°, в горах 14-18° тепла, що близько до кліматичної норми", - повідомили синоптики.
Деталі
Місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.
Синоптики зауважили, що зазвичай у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, літо зустріне українців грозовими дощами і похолоданням.