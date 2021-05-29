Синоптики дали прогноз на червень

Цитата:

"Середня місячна температура передбачається 18-22°, в горах 14-18° тепла, що близько до кліматичної норми", - повідомили синоптики.

Деталі

Місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.

Синоптики зауважили, що зазвичай у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали.

Доповнення

За прогнозом синоптиків, літо зустріне українців грозовими дощами і похолоданням.