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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Синоптики дали прогноз на червень

Київ • УНН

 • 42609 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Синоптики дали прогноз на червень

Цитата:

"Середня місячна температура передбачається 18-22°, в горах 14-18° тепла, що близько до кліматичної норми", - повідомили синоптики.

Деталі

Місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.

Синоптики зауважили, що зазвичай у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали.

Доповнення

За прогнозом синоптиків, літо зустріне українців грозовими дощами і похолоданням.

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