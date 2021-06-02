Дощі на пів України і до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Схід, південь і центральну частину України сьогодні очікують дощі, подекуди можливі град та шквали. Стане дещо прохолодніше - вдень температура не підніметься вище 19 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 2 червня у південних, східних та центральних областях хмарно з проясненнями, помірні дощі, грози, в Луганській, Донецькій, Запорізькій, місцями в Херсонській та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях вночі місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, у західних та північних областях 6-11°; вдень 14-19°.
Доповнення
В Україні ще цього тижня стихнуть дощі та підвищиться температура повітря, обіцяють синоптики.
За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.