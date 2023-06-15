"Дорога устлана трупами российских солдат": иностранные журналисты побывали в освобожденном украинском селе

Детали

Как отмечает издание, некоторые из погибших российских солдат лежали на грязной земле рядом с остатками своей техники. Другие, лежали изуродованные в траве и на полях поблизости, где и умерли.

"Три дня назад мы освободили село Сторожевое. Вы сами видите, как это было достигнуто. Вы видите уничтоженную технику. Слава Украине", - сказал в Сторожевом украинский военный.

Село было оккупировано российскими войсками в марте 2022 года, через месяц после полномасштабного вторжения россии в Украину.

По словам украинских военных, во время "зачистки" погибли около 50 российских военных, еще четверо попали в плен.

Напомним

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км.