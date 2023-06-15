"Дорога встелена трупами російських солдатів": іноземні журналісти побували у звільненому українському селі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Журналісти видання Reuters побували у звільненому українському селі Сторожеве. Вони зазначили, що дорога до нього встелена трупами російських солдатів і спаленою бронетехнікою, передає УНН.
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Як зазначає видання, деякі із загиблих російських солдатів лежали на брудній землі поруч із залишками своєї техніки. Інші, лежали понівечені в траві та на полях поблизу, де й померли.
"Три дні тому ми звільнили село Сторожеве. Ви самі бачите, як це було досягнуто. Ви бачите знищену техніку. Слава Україні", - сказав у Сторожевому український військовий.
Село було окуповане російськими військами у березні 2022 року, через місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За словами українських військових, під час "зачистки" загинули близько 50 російських військових, ще четверо потрапили в полон.
Нагадаємо
Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські військові мають частковий успіх в результаті наступальної операції. За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км.