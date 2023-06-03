Помогал армии рф и грабил дома на оккупированной Луганщине: СБУ задержала очередного коллаборанта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. СБУ на Киевщине задержала вражеского соратника, который почти полгода добровольно сотрудничал с оккупантами на временно захваченной территории Луганской области и за это получил "разрешение" грабить дома на оккупированной Луганщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Как отмечается, злоумышленником оказался пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района.
Во время оккупации населенного пункта он сразу поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Как говорится в сообщении, коллаборационист перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТРов.
За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.
Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окрестностям его поселка, вражеский пособник выехал на Киевщину. Здесь он пытался "легализоваться" под видом переселенца с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Сейчас он под стражей, продолжается расследование. Сообщается, что злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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