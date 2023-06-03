Помогал армии рф и грабил дома на оккупированной Луганщине: СБУ задержала очередного коллаборанта

Детали

Как отмечается, злоумышленником оказался пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района.

Во время оккупации населенного пункта он сразу поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Как говорится в сообщении, коллаборационист перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТРов.

За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.

Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окрестностям его поселка, вражеский пособник выехал на Киевщину. Здесь он пытался "легализоваться" под видом переселенца с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас он под стражей, продолжается расследование. Сообщается, что злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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