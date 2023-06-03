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Допомагав армії рф та грабував будинки на окупованій Луганщині: СБУ затримала чергового колаборанта

Київ • УНН

 • 337137 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. СБУ на Київщині затримала ворожого поплічника, який майже півроку добровільно співпрацював з окупантами на тимчасово захопленій території Луганської області та за це отримав "дозвіл" грабувати будинки на окупованій Луганщині. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Допомагав армії рф та грабував будинки на окупованій Луганщині: СБУ затримала чергового колаборанта

Деталі

Як зазначається, зловмисником виявився проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району.

Під час окупації населеного пункту він одразу підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Як йдеться в повідомленні, колаборант перевозив особовий склад та російські боєприпаси. Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував "СТО" для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТРів.

За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Навесні 2023 року, коли в результаті наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав на Київщину. Тут він намагався "легалізуватися" під виглядом переселенця зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали фігуранта у Борисполі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз він під вартою, триває розслідування. Повідомляється, що зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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