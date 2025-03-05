Донецкая область под постоянными обстрелами: за неделю эвакуировались более 5000 человек
Киев • УНН
За прошлую неделю оккупанты обстреляли Донецкую область 2970 раз, в результате чего погиб один человек. В Константиновке от 108 авиабомб погибло 16 и ранено 38 человек.
Донецкая область остается под постоянными обстрелами со стороны оккупантов. Только за последнюю неделю враг обстрелял область 2970 раз. В результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.
2970 раз оккупант обстреливал Донецкую область. К сожалению, один человек погиб и один получил ранения. Обстановка самая сложная. Враг каждый день обстреливает полностью всю Донецкую область
По его словам, особенно тяжелая ситуация в Константиновке, где в течение последней недели оккупанты сбросили 108 авиабомб, в том числе КАБы и ФАБы. Это привело к гибели 16 людей и ранениям 38 человек. Похожая ситуация в Покровске, где враг активно использует ствольную артиллерию и управляемые авиабомбы. Несмотря на сложность, около 500 человек смогли выехать из города, хотя враг обстреливает все подъездные пути, усложняя эвакуацию.
В целом, он отметил, что более 5000 людей и 16 детей эвакуировались из Донецкой области.
Напомним
4 марта Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в населенном пункте Калинина Донецкой области.
По данным Генштаба, в результате поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий военных частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.