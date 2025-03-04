ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів на Донеччині: що відомо
Київ • УНН
Повітряні сили України атакували пункт управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії рф у Калініні. Внаслідок удару порушено систему управління окупаційних військ.
Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
Учора Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії зс рф в населеному пункті Калініна Донецької області
За даними Генштабу, внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.
Ця операція - ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні Сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну
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