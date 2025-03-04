ВСУ нанесли удар по командному пункту оккупантов в Донецкой области: что известно
Киев • УНН
Воздушные силы Украины атаковали пункт управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии рф в Калинине. В результате удара нарушена система управления оккупационных войск.
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в населенном пункте Калинина Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
Вчера Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС рф в населенном пункте Калинина Донецкой области
По данным Генштаба, в результате поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий военных частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.
Эта операция - еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные Силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну
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