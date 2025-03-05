Донеччина під постійними обстрілами: за тиждень евакуювалися понад 5000 осіб
Київ • УНН
За минулий тиждень окупанти обстріляли Донецьку область 2970 разів, внаслідок чого загинула одна людина. У Костянтинівці від 108 авіабомб загинуло 16 та поранено 38 осіб.
Донеччина залишається під постійними обстрілами з боку окупантів. Лише за останній тиждень ворог обстріляв область 2970 разів. У результаті обстрілів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у ефірі телемарафону, передає УНН.
2970 разів окупант обстрілював Донеччину. На жаль, одна людина загинула та одна отримала поранення. Обстановка найскладніша. Ворог кожного дня обстрілює повністю всю Донеччину
За його словами, особливо важка ситуація в Костянтинівці, де протягом останнього тижня окупанти скинули 108 авіабомб, зокрема КАБи та ФАБи. Це призвело до загибелі 16 людей і поранення 38 осіб. Схожа ситуація в Покровську, де ворог активно використовує ствольну артилерію та керовані авіабомби. Незважаючи на складність, близько 500 людей змогли виїхати з міста, хоча ворог обстрілює всі під’їзні шляхи, ускладнюючи евакуацію.
Загалом, він зазначив, що більше 5000 людей та 16 дітей евакуювалися з Донеччини.
Нагадаємо
4 березня Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.
За даними Генштабу, внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.