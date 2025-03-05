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Донеччина під постійними обстрілами: за тиждень евакуювалися понад 5000 осіб

Київ • УНН

 • 16534 перегляди

За минулий тиждень окупанти обстріляли Донецьку область 2970 разів, внаслідок чого загинула одна людина. У Костянтинівці від 108 авіабомб загинуло 16 та поранено 38 осіб.

Донеччина під постійними обстрілами: за тиждень евакуювалися понад 5000 осіб

Донеччина залишається під постійними обстрілами з боку окупантів. Лише за останній тиждень ворог обстріляв область 2970 разів. У результаті обстрілів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у ефірі телемарафону, передає УНН

2970 разів окупант обстрілював Донеччину. На жаль, одна людина загинула та одна отримала поранення. Обстановка найскладніша. Ворог кожного дня обстрілює повністю всю Донеччину 

- сказав Філашкін.

За його словами, особливо важка ситуація в Костянтинівці, де протягом останнього тижня окупанти скинули 108 авіабомб, зокрема КАБи та ФАБи. Це призвело до загибелі 16 людей і поранення 38 осіб. Схожа ситуація в Покровську, де ворог активно використовує ствольну артилерію та керовані авіабомби. Незважаючи на складність, близько 500 людей змогли виїхати з міста, хоча ворог обстрілює всі під’їзні шляхи, ускладнюючи евакуацію.

Загалом, він зазначив, що більше 5000 людей та 16 дітей евакуювалися з Донеччини.

Нагадаємо

4 березня Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російських окупантів в населеному пункті Калініна Донецької області.

За даними Генштабу, внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.

Аліна Волянська

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