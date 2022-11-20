Донецкая область: оккупанты ранили двух гражданских

Цитата

"За 19 ноября россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области: Бахмути и Угледаре", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 18 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Торском. Еще 3 человека в области получили ранения.