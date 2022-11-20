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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 19806 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Донецька область: окупанти поранили двох цивільних

Донецька область: окупанти поранили двох цивільних

Київ • УНН

 • 272119 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. За 19 листопада російські окупанти поранили двох цивільних на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"За 19 листопада росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині: Бахмуті та Вугледарі", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торському. Ще 3 людини в області зазнали поранень.

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