Донецька область: окупанти поранили двох цивільних

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"За 19 листопада росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині: Бахмуті та Вугледарі", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торському. Ще 3 людини в області зазнали поранень.