Донецька область: окупанти поранили двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За 19 листопада російські окупанти поранили двох цивільних на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 19 листопада росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині: Бахмуті та Вугледарі", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торському. Ще 3 людини в області зазнали поранень.