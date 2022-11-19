Донеччина: окупанти вбили ще одного цивільного та поранили три людини

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"За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торському. Ще 3 людини в області зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Кримках.

До того ж наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому звіті за добу повідомив, що військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 6 населених пунктах Донецької області.