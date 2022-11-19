Донеччина: окупанти вбили ще одного цивільного та поранили три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від обстрілів окупантів в області за минулу добу загинула одна людина, ще троє поранені, пише УНН.
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"За 18 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Торському. Ще 3 людини в області зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.
Кириленко додав, що правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Кримках.
До того ж наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Генштаб у ранковому звіті за добу повідомив, що військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 6 населених пунктах Донецької області.