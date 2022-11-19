Донецкая область: оккупанты убили еще одного гражданского и ранили три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что от обстрелов оккупантов в области за минувшие сутки погиб один человек, еще трое ранены, пишет УНН.
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"За 18 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Торском. Еще 3 человека в области получили ранения", — говорится в сообщении.
Кириленко добавил, что правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, — в Крымках.
К тому же невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Генштаб в утреннем отчете за сутки сообщил, что военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 6 населенных пунктов Донецкой области.