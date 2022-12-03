Донетчина: от обстрелов оккупантов погиб один человек, еще 4 — ранены

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“За 2 декабря стало известно об 1 гражданском, убитом русскими на Донецке, — в Соледаре. Еще 4 человека в области получили ранения”, — говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.

До того же решисты 90 раз обстреляли территорию Никопольского района из “Градов” и тяжелой артиллерии в Днепропетровской области.