Донеччина: від обстрілів окупантів загинула одна людина, ще 4 — поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Очільник Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про постраждалих в області від рук росіян, передає УНН.
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“За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Соледарі. Ще 4 людини в області одержали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо
Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.
До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.