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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25523 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Донеччина: від обстрілів окупантів загинула одна людина, ще 4 — поранені

Донеччина: від обстрілів окупантів загинула одна людина, ще 4 — поранені

Київ • УНН

 • 682665 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Очільник Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про постраждалих в області від рук росіян, передає УНН.

Цитата

“За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Соледарі. Ще 4 людини в області одержали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Додамо

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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