Донеччина: від обстрілів окупантів загинула одна людина, ще 4 — поранені

Цитата

“За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Соледарі. Ще 4 людини в області одержали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Додамо

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.