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Донецкая область: россияне убили одного гражданского, еще трое ранены

Киев • УНН

 • 747770 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. За минувшие сутки, 14 июня, российские оккупанты убили 1 гражданского, еще трое жителей области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Telegram, передает УНН.

Донецкая область: россияне убили одного гражданского, еще трое ранены

Цитата

"За 14 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Переездном. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг убил 1562 жителей Донецкой области, еще 3692 получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Полиция Донецкой области опубликовала видео спасательной операции после атаки рф на Краматорск и Константиновку 14 июня, в результате которых погибли три человека, и еще четверо получили ранения.

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