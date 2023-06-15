Донецкая область: россияне убили одного гражданского, еще трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. За минувшие сутки, 14 июня, российские оккупанты убили 1 гражданского, еще трое жителей области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Telegram, передает УНН.
Цитата
"За 14 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Переездном. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг убил 1562 жителей Донецкой области, еще 3692 получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Полиция Донецкой области опубликовала видео спасательной операции после атаки рф на Краматорск и Константиновку 14 июня, в результате которых погибли три человека, и еще четверо получили ранения.