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Донеччина: росіяли вбили одного цивільного, ще троє поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. За минулу добу, 14 червня, російські окупанти вбили 1 цивільного, ще троє жителів області дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Донеччина: росіяли вбили одного цивільного, ще троє поранені

Цитата

"За 14 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Переїзному. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ворог убив 1562 жителів Донеччини, ще 3692 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Поліція Донецької області опублікувала відео рятувальної операції після атаки рф на Краматорськ і Костянтинівку 14 червня, внаслідок яких загинули троє людей, та ще четверо отримали поранення.

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