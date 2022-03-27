Донецкая область: оккупанты ночью обстреляли Светлодарскую громаду, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Донецкой области российские оккупанты ночью обстреляли Светлодарскую территориальную громаду, во время обстрела окраин загорелась трава, камыш. Повреждено несколько нежилых помещений, информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку из ОГА.
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“Ночью под обстрелами была Светлодарская ТГ: в поселке Зайцево (Жованка) во время обстрела окраин загорелась трава, камыш. Повреждены несколько нежилых помещений. Пожар в местные ликвидировали самостоятельно. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
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Вчера враг совершил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы.