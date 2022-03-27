Донеччина: окупанти вночі обстріляли Світлодарську громаду, є пошкодження

Цитата

“Вночі під обстрілами була Світлодарська ТГ: у селищі Зайцеве (Жованка) під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових приміщень. Пожежу до місцеві ліквідували самостійно. Постраждалих немає”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вчора ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси.