Донеччина: окупанти вночі обстріляли Світлодарську громаду, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Донецькій області російські окупанти вночі обстріляли Світлодарську територіальну громаду, під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових приміщень, інформує УНН з посиланням на ранкове зведення з ОДА.
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“Вночі під обстрілами була Світлодарська ТГ: у селищі Зайцеве (Жованка) під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових приміщень. Пожежу до місцеві ліквідували самостійно. Постраждалих немає”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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