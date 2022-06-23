Оккупанты били по Донецкой области из С-300 и "Ураганов": за сутки трое погибших и двое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские оккупанты прошлой ночью обстреливали Донецкую область из зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Ураганов" - трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация, передает УНН.
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"Донецкая область: ночью продолжались артиллерийские и минометные обстрелы позиций и населенных пунктов. Зафиксировано по меньшей мере два артиллерийских обстрела в городе Марьинка, один – в Красногровке, пять – в селе Новомихайловка. Область осталась без газа и частично без воды и электричества. Погибли трое гражданских, двое ранены", – говорится в сообщении.
Детали
В течение суток Донецкую область обстреливали из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ЗРС "С-300", реактивных систем залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".
Армия рф ударила по таким населенными пунктами: Торецк, Славянск, Бахмут, с. Ильиновка, Бересток и Георгиевка, а также пгт Очеретино.
Напомним
22 июня рашисты убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Пречистовке, 1 в Красногоровке и 1 в Железном. Еще 5 человек получили ранения.
Российские оккупанты обстреляли пляж на озере в Донецкой области: один человек погиб, среди раненых - шестеро детей. По предварительной информации, рашисты использовали кассетные снаряды.