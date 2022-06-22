Від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних жителів

Цитата

"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Деталі

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 21 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Ярі. Ще 19 людей дістали поранення.