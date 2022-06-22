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Від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних жителів

Від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних жителів

Київ • УНН

 • 75775 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. За 22 червня російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини, ще 5 людей отримали поранення. Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення", - зазначив Кириленко.

Деталі

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо 

За 21 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Часовому Ярі. Ще 19 людей дістали поранення.

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