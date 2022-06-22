От российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. За 22 июня российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 22 июня россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Пречистовке, 1 в Красногоровке и 1 в Железном. Еще 5 человек получили ранения”, — отметил Кириленко.
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Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 21 июня россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — во Временном Яру. Еще 19 человек получили ранения.