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Окупанти били по Донеччині з С-300 та "Ураганів": за добу троє загиблих та двоє поранених

Окупанти били по Донеччині з С-300 та "Ураганів": за добу троє загиблих та двоє поранених

Київ • УНН

 • 102640 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти минулої ночі обстрілювали Донецьку область із зенітно-ракетних комплексів С-300 та "Ураганів" – троє мирних жителів загинули, ще двоє дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

"Донеччина: протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли позицій та населених пунктів. Зафіксовано щонайменше два артилерійські обстріли в місті Мар'їнка, один – в Красногрівці, п’ять – в селі Новомихайлівка. Область залишилась без газу і частково без води та електрики. Загинуло троє цивільних, двоє поранені", – ідеться в повідомленні.

Деталі

Протягом доби Донеччину обстрілювали зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ЗРС "С-300", реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Град" та "Ураган".

Армія рф вдарила по таким населенним пунктам: Торецьк, Слов'янськ, Бахмут, с. Іллінівка, Бересток і Георгіївка, а також смт Очеретине.

Нагадаємо

22 червня рашисти вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення.

Російські окупанти обстріляли пляж на озері у Донецькій області: одна людина загинула, серед поранених - шестеро дітей. За попередньою інформацією, рашисти використали касетні снаряди. 

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