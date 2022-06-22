Росіяни обстріляли пляж з дітьми на Донеччині, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли пляж на озері у Донецькій області, одна людина загинула, серед пораених - шестеро дітей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди", - зазначив Кириленко у Telegram.
Деталі
"Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення", - вказав він.
І додав, що це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. "Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!" - наголосив голова ОВА.
Доповнення
Серед поранених - діти віком від 9 до 16 років.