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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25443 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69471 перегляди

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Росіяни обстріляли пляж з дітьми на Донеччині, є жертви

Росіяни обстріляли пляж з дітьми на Донеччині, є жертви

Київ • УНН

 • 394630 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли пляж на озері у Донецькій області, одна людина загинула, серед пораених - шестеро дітей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди", - зазначив Кириленко у Telegram.

Деталі

"Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення", - вказав він.

І додав, що це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. "Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!" - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Серед поранених - діти віком від 9 до 16 років.

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