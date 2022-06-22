Россияне обстреляли пляж с детьми в Донецкой области, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли пляж на озере в Донецкой области, один человек погиб, среди раненых - шестеро детей, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Шестеро раненых детей — в результате вчерашнего обстрела Часового Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка, что в черте города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды", - отметил Кириленко в Telegram.
Детали
"Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения", - указал он.
И добавил, что это еще одно военное преступление россиян на нашей земле. "Все тщательно документируем. За все придется отвечать!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Среди раненых – дети в возрасте от 9 до 16 лет.