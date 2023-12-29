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Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 00:35  •  4755 просмотра

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Это второй штат США после Колорадо, который не допустил Трампа к выборам США. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.

Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят к участию в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя избирательной комиссии штата, передает УНН.

Детали

Решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "впоследствии приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказал помощь или поддержку их врагам".

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз обнародовала это решение после председательства на административном слушании. Решение Беллоуз может быть обжаловано в суде.

Это изменение в основной закон закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов.

Контекст

20 декабря Верховный суд Колорадо принял решение о дисквалификации Трампа на выборах в штате

Республиканцы Колорадо обжаловали дисквалификацию Трампа на выборах в штате в Верховном суде США28 декабрь 2023, 07:19 • 26825 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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