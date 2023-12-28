Республиканцы Колорадо обжаловали дисквалификацию Трампа на выборах в штате в Верховном суде США

Республиканская партия Колорадо в США в среду подала апелляцию на решение Верховного суда штата, согласно которому бывший президент страны Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на пост президента, что является потенциальным первым шагом к разборкам в высшем суде страны по поводу значения конституционного положения 155-летней давности, запрещающего занимать должности тем, кто "участвовал в восстании", пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Первым результатом апелляции является продление срока действия решения 4-3 высшего суда Колорадо, который приостановил свое решение до 4 января, за день до того, как бюллетени для праймериз в штате должны быть сданы в типографию или до тех пор, пока не будет завершена апелляция в Верховный суд США. Сам Трамп заявил, что все еще планирует обжаловать это решение в высшем суде страны.

Верховный суд США никогда не выносил решений по разделу 3 14-й поправки, которая была добавлена после Гражданской войны, чтобы помешать бывшим конфедератам вернуться в правительство. В нем говорится, что любой, кто поклялся "поддерживать" конституцию, а затем "участвовал в восстании" против нее, не может занимать государственные должности.

Верховный суд Колорадо постановил, что это применимо к Трампу после его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года с целью остановить подтверждение победы президента Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Это был первый случай в истории, когда это положение было использовано для блокирования предвыборной кампании кандидата в президенты.

Верховный суд Колорадо принял решение о дисквалификации Трампа на выборах в штате

"Верховный суд Колорадо исключил ведущего кандидата от республиканцев из праймериз и всеобщих выборов, фундаментально изменив курс американской демократии", - написали адвокаты партии. Заявление было размещено на веб-сайте группы, которой руководит Джей Секулов, бывший адвокат Трампа, представляющий Республиканскую партию Колорадо, который объявил, что подает апелляцию в среду. Председатель Республиканской партии Колорадо Дэйв Уильямс также сообщил, что апелляция была подана в среду.

Ожидается, что Верховный суд США рассмотрит это дело либо после апелляции Республиканской партии Колорадо, либо после апелляции самого Трампа. Если Трамп выйдет из избирательного бюллетеня в Колорадо, это окажет минимальное влияние на его кампанию, поскольку ему не нужен штат, который он потерял на 13 процентных пунктов в 2020 году, чтобы победить в Коллегии выборщиков на президентских выборах, отмечает издание. Но это может открыть дверь для судов или представителей избирательных комиссий, исключающих его из избирательных бюллетеней в других штатах, где победа обязательна.

Шон Гримсли, адвокат истцов, стремящихся дисквалифицировать Трампа в Колорадо, заявил на прошлой неделе в юридическом подкасте, что он надеется, что высший суд страны поторопится, как только примет дело, как он ожидает. "Очевидно, что мы собираемся потребовать чрезвычайно ускоренных сроков по всем причинам, которые я назвал: в "супервторник" у нас состоятся праймериз, и нам нужно знать ответ", - сказал Гримсли.

Более десятка штатов, включая Колорадо, планируют провести праймериз 5 марта - "супервторник".

На сегодняшний день ни один другой суд не встал на сторону тех, кто подал десятки исков о дисквалификации Трампа в соответствии с разделом 3, и ни один представитель избирательной комиссии не пожелал исключить его из избирательных бюллетеней в одностороннем порядке без постановления суда.

Однако дело Колорадо считалось делом с наибольшими шансами на успех, поскольку оно было возбуждено либеральной группой из Вашингтона, округ Колумбия, обладающей достаточными юридическими ресурсами. Все семь судей Верховного суда Колорадо были назначены демократами.

Однако беспрецедентные конституционные вопросы в этом деле не разделились по четкому партийному принципу. Несколько видных консервативных теоретиков права являются одними из самых ярых сторонников дисквалификации Трампа по разделу 3. Они утверждают, что простой смысл конституционных формулировок запрещает ему баллотироваться снова, так же ясно, как если бы он не достиг минимального возраста в 35 лет для президентства, предусмотренного документом, пишет издание.

Полдюжины истцов по делу Колорадо - все избиратели-республиканцы или независимые избиратели.

Трамп резко отозвался об этих случаях, назвав их "вмешательством в выборы". Он продолжил это в среду, поддержав решение, принятое ранее в тот же день Верховным судом Мичигана, который оставил его в бюллетенях для голосования, по крайней мере, на праймериз в этом штате.

"Жители Колорадо поставили нашу страну в неловкое положение своими действиями", - заявил Трамп в радиошоу Шона Хэннити.

ФБР расследует дело Трампа в связи с угрозами в адрес судей в Колорадо