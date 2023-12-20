Верховный суд Колорадо принял решение о дисквалификации Трампа на выборах в штате

Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть лишен права занимать пост президента и исключен из избирательного бюллетеня штата на предстоящих президентских выборах из-за его роли в подстрекательстве к насилию против правительства США в 2021 году, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Решение может стать первым случаем в истории страны, когда кандидат в президенты потенциально лишается права занимать Белый дом в соответствии с редко используемой 14-й поправкой к Конституции США, принятой после Гражданской войны и запрещающей занимать должность любому, кто однажды принес присягу, но затем "участвовал в восстании или мятеже".

Постановление суда Колорадо касается только республиканских праймериз, которые пройдут в штате 5 марта. Однако решение суда, скорее всего, повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября, пишет издание.

Суд Колорадо заявил, что решение приостановлено до 4 января 2024 года, чтобы предоставить возможность подать апелляцию.

Кампания Трампа уже назвала решение суда "ошибочным" и "недемократическим" и заявила, что оно будет обжаловано.

"Верховный суд Колорадо принял сегодня совершенно ошибочное решение, и мы быстро подадим апелляцию в Верховный суд и параллельно попросим отложить это глубоко недемократическое решение", - заявил представитель кампании Трампа. Он осудил использование 14-й поправки как попытку отказать миллионам избирателей в выборе президента.

Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии не были достаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа в адрес своих сторонников в Вашингтоне в тот день были защищены правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.

Противники Трампа надеются использовать это дело для активизации более широких усилий по его дисквалификации и вынесения вопроса на рассмотрение Верховного суда. Однако большинство судей Верховного суда США составляют консерваторы, причем трое являются назначенцами самого Трампа.

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