Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США

У Дональда Трампа, в случае победы на президентских выборах в США, будет другая политика в отношении Украины. Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Однако Зеленский надеется, что в целом политика США в отношении Украины не изменится, но лидер безусловно будет иметь свое влияние.

"У Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах... не уверен, что политика США изменится к Украине, но тем не менее, лидер имеет влияние", - резюмировал Президент Украины.