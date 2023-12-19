Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США
Киев • УНН
Владимир Зеленский предполагает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США будет проводить другую политику в отношении Украины.
У Дональда Трампа, в случае победы на президентских выборах в США, будет другая политика в отношении Украины. Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Однако Зеленский надеется, что в целом политика США в отношении Украины не изменится, но лидер безусловно будет иметь свое влияние.
"У Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах... не уверен, что политика США изменится к Украине, но тем не менее, лидер имеет влияние", - резюмировал Президент Украины.
Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США
Владимир Зеленский предполагает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США будет проводить другую политику в отношении Украины.
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