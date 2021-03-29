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Судьбу дела о подкупе руководителей НАБУ и САП будет решать Киевский апелляционный суд - Бюро

Судьбу дела о подкупе руководителей НАБУ и САП будет решать Киевский апелляционный суд - Бюро

Киев  •  УНН

 • 11166 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Верховный Суд передал в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление об обязательствах забрать в НАБУ дело в отношении 6 млн долларов взятки от экс-министра экологии Николая Злочевского. В Бюро заявили, что данное решение противоречит УПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Цитата

"Верховный Суд решил, что судьбу дела о попытке подкупа руководителей НАБУ и САП за 5 млн долл. должен решать не ВАКС, а Киевский апелляционный суд. Такое решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда 26 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Национальное бюро считает, что такое решение ВС фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствам НАБУ и САП.

"Мы не исключаем риск того, что такой подход ВС в будущем может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд установил до 31 марта сроки ознакомления с материалами досудебного расследования по делу о попытке подкупа руководства САП и НАБУ для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать в НАБУ и САП дело Злочевского о рекордной взятке.

В НАБУ считают, что судебная система и Офис генпрокурора пытаются защитить Злочевского.

В ответ Офис генпрокурора призвал НАБУ не разглашать ложную информацию.

Как сообщалось, ранее было завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов.

Как ранее УНН сообщал, что изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министр экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.

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