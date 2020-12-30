Суд зобов'язав Венедіктову забрати в НАБУ та САП справу Злочевського про рекордний хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва зобов'язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури справу щодо 5 млн доларів хабара від ексміністра екології Миколи Злочевського керівництву антикорупційних органів. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
На запитання, чи Печерський районний суд Києва зобов'язав Генпрокурора забрати в НАБУ та САП кримінальне провадження щодо 5 млн доларів хабара від ексміністра екології керівництву антикорупційних органів, Постолюк відповіла: "Так".
Як повідомлялося, завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.
Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.
Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.
Додамо, у НАБУ розповіли, як працює "схема" уникнення відповідальності через зміну підслідності.