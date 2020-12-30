Суд обязал Венедиктову забрать у НАБУ и САП дело Злочевского о рекордной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева обязал Генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дело относительно 5 млн долларов взятки от экс-министра экологии Николая Злочевского руководству антикоррупционных органов. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
На вопрос, обязал ли Печерский районный суд Киева Генпрокурора забрать у НАБУ и САП уголовное производство относительно 5 млн долларов взятки от экс-министра экологии руководству антикоррупционных органов, Постолюк ответила: "Да".
Как сообщалось, завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов.
Напомним, первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП за закрытие "дела Злочевского".
Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.
Добавим, в НАБУ рассказали, как работает "схема" уклонения ответственности из-за изменения подследственности.