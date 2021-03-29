Долю справи про підкуп керівників НАБУ і САП вирішуватиме Київський апеляційний суд – Бюро
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Верховний Суд передав до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу про зобов'язання забрати у НАБУ справу щодо 6 млн доларів хабара від ексміністра екології Миколи Злочевського. В Бюро заявили, що дане рішення суперечить КПК. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу НАБУ.
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“Верховний Суд вирішив, що долю справи про спробу підкупу керівників НАБУ та САП за 5 млн дол. США має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд. Таке рішення ухвалила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 26 березня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виключна підслідність та підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ та САП.
“Ми не виключаємо ризик того, що такий підхід ВС в майбутньому може завадити справедливому правосуддю стосовно підозрюваних”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд встановив до 31 березня строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.
Печерський районний суд Києва зобов’язав Генпрокурора Ірину Венедіктову забрати в НАБУ та САП справу Злочевського про рекордний хабар.
У НАБУ вважають, що судова система та Офіс Генпрокурора намагаються захистити Злочевського.
У відповідь Офіс Генпрокурора закликав НАБУ не розповсюджувати неправдиву інформацію.
Як повідомлялося, раніше було завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.
Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.