Долю справи про підкуп керівників НАБУ і САП вирішуватиме Київський апеляційний суд – Бюро

ukru
19:01 • 31221 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 33417 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 84810 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 52541 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 91148 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115152 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144242 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183909 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309868 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192760 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 126356 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101207 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 97061 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 101672 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 93991 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 52214 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309870 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244444 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338156 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61875 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109531 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110377 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107371 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120750 перегляди
Актуальне
Долю справи про підкуп керівників НАБУ і САП вирішуватиме Київський апеляційний суд – Бюро

Долю справи про підкуп керівників НАБУ і САП вирішуватиме Київський апеляційний суд – Бюро

Київ • УНН

 • 11171 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Верховний Суд передав до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу про зобов'язання забрати у НАБУ справу щодо 6 млн доларів хабара від ексміністра екології Миколи Злочевського. В Бюро заявили, що дане рішення суперечить КПК. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу НАБУ.

Цитата

“Верховний Суд вирішив, що долю справи про спробу підкупу керівників НАБУ та САП за 5 млн дол. США має вирішити не ВАКС, а Київський апеляційний суд. Таке рішення ухвалила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 26 березня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Національне бюро вважає, що таке рішення ВС фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виключна підслідність та підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ та САП.

“Ми не виключаємо ризик того, що такий підхід ВС в майбутньому може завадити справедливому правосуддю стосовно підозрюваних”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Вищий антикорупційний суд встановив до 31 березня строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Печерський районний суд Києва зобов’язав Генпрокурора Ірину Венедіктову забрати в НАБУ та САП справу Злочевського про рекордний хабар.

У НАБУ вважають, що судова система та Офіс Генпрокурора намагаються захистити Злочевського.

У відповідь Офіс Генпрокурора закликав НАБУ не розповсюджувати неправдиву інформацію.

Як повідомлялося, раніше було завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79