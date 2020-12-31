В НАБУ вважають, що судова система та Офіс Генпрокурора намагаються захистити Злочевського

“Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють про безпрецедентний опір із боку окремих осіб Офісу Генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, через який міністр часів президента Януковича може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин”, — йдеться в повідомленні.

В НАБУ нагадують, що Злочевський у змові з топпосадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному “Реал Банку”.

Так, розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

“Попри той факт, що справа вже розслідувана, Печерський районний суд міста Києва 24 грудня 2020 року таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування. Суд відмовився надати відповідну ухвалу прокурорам САП, натомість надав її всупереч законодавству, представнику Офісу Генерального прокурора, який не є прокурором у справі та не може брати участь у процесуальних діях.

“Змушені констатувати, що замість протидії незаконним діям суду, Офіс Генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації. Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, в НАБУ зазначають, що з огляду на викладене та в світлі встановлених детективами фактів, які можуть свідчити про вплив ексміністра екології та природних ресурсів на чинних посадовців в органах влади, в тому числі правоохоронних органах, передача справи до іншого органу досудового розслідування може призвести до того, що топчиновник, викритий на вчиненні корупційного злочину, уникне відповідальності за вчинене.

Нагадаємо, суд зобов’язав Венедіктову забрати в НАБУ та САП справу Злочевського про рекордний хабар.

Як повідомлялося, завершено розслідування спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології та природних ресурсів.

Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Додамо, у НАБУ розповіли, як працює “схема” уникнення відповідальності через зміну підслідності.