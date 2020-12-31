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В НАБУ считают, что судебная система и Офис генпрокурора пытаются защитить Злочевского

Киев • УНН

 • 10280 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что судебная система и Офис Генерального прокурора незаконным образом пытаются защитить экс-министра экологии Николая Злочевского, из-за изменения подследственности по делу о попытке подкупа за 5 млн долл. руководства антикоррупционных органов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба НАБУ.

В НАБУ считают, что судебная система и Офис генпрокурора пытаются защитить Злочевского

“Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет о беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц Офиса Генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за которого министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление”, — говорится в сообщении.

В НАБУ напоминают, что Злочевский в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовали подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению экс-министра в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частном “Реал Банк”.

Так, расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря 2020 года. Прокуроры признали собранные доказательства достаточными для направления дела в суд. Сейчас идет ознакомление стороны защиты с материалами дела.

“Несмотря на тот факт, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 года тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производства в НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что решение Печерского райсуда является незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования. Суд отказался предоставить соответствующее постановление прокурорам САП, зато предоставил ее вопреки законодательству, представителю Офиса Генерального прокурора, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях.

“Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис Генерального прокурора вместо этого способствует их легитимизации. Такого количества явно незаконных действий органов и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в НАБУ отмечают, что, учитывая изложенное и в свете установленных детективами фактов, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-министра экологии и природных ресурсов на действующих должностных лиц в органах власти, в том числе правоохранительных органах, передача дела в другой орган досудебного расследования может привести к тому, что топ-чиновник, уличенный в совершении коррупционного преступления, избежит ответственности за содеянное.

Напомним, суд обязал Венедиктову забрать в НАБУ и САП дело Злочевского о рекордной взятке.

Как сообщалось, завершено расследование попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению экс-министра экологии и природных ресурсов.

Напомним, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП закрытия “дела Злочевского”.

Как ранее сообщал УНН, изъяты 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения — 14 июня.

Добавим, в НАБУ рассказали, как работает “схема” избежать ответственности из-за изменения подследственности.

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