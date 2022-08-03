"Северный поток-1": Шольц заявил, что технических причин для сокращения поставок газа из россии нет

Детали



Как отмечается, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел отремонтированную турбину для российского газопровода «Северный поток-1», которая сейчас находит на заводе Siemens Energy в городе Мюльгайм-на-Руре.



Цитата



«Я видел своими глазами: обслуженная турбина есть и готова к использованию в любое время. Надо только пригласить россию. Поэтому технических причин для сокращения поставок газа нет», – заявил он в Twitter.

Bei @Siemens_Energy konnte ich mit eigenen Augen sehen: Die gewartete Turbine ist da und jederzeit einsatzbereit. Sie muss nur von Russland angefordert werden. Es gibt also keine technischen Gründe, die Gaslieferungen zu reduzieren. pic.twitter.com/wu9Ys6OK7J

Также по данным Reuters, Шольц обвинил рф в задержке возвращения турбины «Северный поток-1», обслуживавшейся в Канаде.

«Ее (турбину - ред.) можно транспортировать и использовать в любое время», – сказал Шольц во время визита на фабрику Siemens Energy.

Дополнение

Российский "Газпром" 27 июля вдвое сократил объем природного газа, проходящего по магистральному газопроводу из россии в Европу "Северный поток-1", до 20% пропускной способности.

Немецкая компания «Siemens Energy» отправила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».