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"Северный поток-1": Шольц заявил, что технических причин для сокращения поставок газа из россии нет

"Северный поток-1": Шольц заявил, что технических причин для сокращения поставок газа из россии нет

Киев • УНН

 • 159785 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Газовая турбина для трубопровода «Северный поток-1» готова к использованию, технических причин для сокращения поставок газа нет. рф может ее получить, если предоставит необходимую информацию для ее транспортировки. Об этом сообщил сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел отремонтированную турбину для российского газопровода «Северный поток-1», которая сейчас находит на заводе Siemens Energy в городе Мюльгайм-на-Руре.

Цитата

«Я видел своими глазами: обслуженная турбина есть и готова к использованию в любое время. Надо только пригласить россию. Поэтому технических причин для сокращения поставок газа нет», – заявил он в Twitter.

Bei @Siemens_Energy konnte ich mit eigenen Augen sehen: Die gewartete Turbine ist da und jederzeit einsatzbereit. Sie muss nur von Russland angefordert werden. Es gibt also keine technischen Gründe, die Gaslieferungen zu reduzieren. pic.twitter.com/wu9Ys6OK7J

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 3, 2022

Также по данным Reuters, Шольц обвинил рф в задержке возвращения турбины «Северный поток-1», обслуживавшейся в Канаде.

«Ее (турбину - ред.) можно транспортировать и использовать в любое время», – сказал Шольц во время визита на фабрику Siemens Energy.

Дополнение 

Российский "Газпром" 27 июля вдвое сократил объем природного газа, проходящего по магистральному газопроводу из россии в Европу "Северный поток-1", до 20% пропускной способности. 

Немецкая компания «Siemens Energy» отправила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».

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