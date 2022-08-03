"Північний потік-1": Шольц заявив, що технічних причин для скорочення поставок газу з рф немає

Деталі



Як зазначається, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оглянув відремонтовану турбіну для російського газопроводу «Північний потік-1», яка зараз знаходить на заводі Siemens Energy у місті Мюльгайм-на-Рурі.



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«Я бачив на власні очі: обслугована турбіна є і готова до використання в будь-який час. Треба лише запросити росію. Тому технічних причин для скорочення поставок газу немає», - заявив він в Twitter.

Bei @Siemens_Energy konnte ich mit eigenen Augen sehen: Die gewartete Turbine ist da und jederzeit einsatzbereit. Sie muss nur von Russland angefordert werden. Es gibt also keine technischen Gründe, die Gaslieferungen zu reduzieren. pic.twitter.com/wu9Ys6OK7J

Також, за даними Reuters, Шольц звинуватив рф у затримці повернення турбіни «Північний потік-1», яка обслуговувалася в Канаді.

«Її (турбіну - ред.) можна транспортувати та використовувати в будь-який час», - сказав Шольц під час візиту на фабрику Siemens Energy.

Доповнення

Російський "Газпром" 27 липня вдвічі скоротив обсяг природного газу, що проходить магістральним газопроводом з росії до Європи "Північний потік-1", до 20% пропускної спроможності.

Німецька компанія «Siemens Energy» відправила «Газпрому» видану Канадою експортну ліцензію, що дозволяє ремонтувати, обслуговувати та транспортувати турбіни для компресійної станції «Портова» газопроводу «Північний потік».