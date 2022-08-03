"Північний потік-1": Шольц заявив, що технічних причин для скорочення поставок газу з рф немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Газова турбіна для трубопроводу «Північний потік-1» готова для використання, технічних причин для скорочення поставок газу немає. рф може її отримати, якщо надасть необхідну інформацію для її транспортування. Про це повідомив сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує УНН.
Деталі
Як зазначається, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оглянув відремонтовану турбіну для російського газопроводу «Північний потік-1», яка зараз знаходить на заводі Siemens Energy у місті Мюльгайм-на-Рурі.
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«Я бачив на власні очі: обслугована турбіна є і готова до використання в будь-який час. Треба лише запросити росію. Тому технічних причин для скорочення поставок газу немає», - заявив він в Twitter.
Bei @Siemens_Energy konnte ich mit eigenen Augen sehen: Die gewartete Turbine ist da und jederzeit einsatzbereit. Sie muss nur von Russland angefordert werden. Es gibt also keine technischen Gründe, die Gaslieferungen zu reduzieren. pic.twitter.com/wu9Ys6OK7J— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 3, 2022
Також, за даними Reuters, Шольц звинуватив рф у затримці повернення турбіни «Північний потік-1», яка обслуговувалася в Канаді.
«Її (турбіну - ред.) можна транспортувати та використовувати в будь-який час», - сказав Шольц під час візиту на фабрику Siemens Energy.
Доповнення
Російський "Газпром" 27 липня вдвічі скоротив обсяг природного газу, що проходить магістральним газопроводом з росії до Європи "Північний потік-1", до 20% пропускної спроможності.
Німецька компанія «Siemens Energy» відправила «Газпрому» видану Канадою експортну ліцензію, що дозволяє ремонтувати, обслуговувати та транспортувати турбіни для компресійної станції «Портова» газопроводу «Північний потік».