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Документы на разрешение "в процессе": Ясько заявила, что к Саакашвили не пускают личного врача

Киев • УНН

 • 14270 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Личного врача третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе со вчерашнего вечера не пускают к заключенному, которого перевели в Глданскую тюрьму для оказания медпомощи. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Елизаветы Ясько, передает УНН.

Документы на разрешение "в процессе": Ясько заявила, что к Саакашвили не пускают личного врача

Детали

Ясько отметила, что сегодня впервые приехала в Глданскую тюрьму на окраине Тбилиси и несколько часов ждала получения разрешения посетить Саакашвили. Тем не менее, пока ответ, что разрешение “в процессе”.

Цитата

“То же, к сожалению, и даже хуже, с непредоставлением разрешения личному врачу Михаила — Николозу Кипшидзе. Со вчерашней ночи ему говорят, что его документы на разрешение находятся в процессе“. Хотя в Рустави все разрешения на почти беспрепятственный вход врача к Михаилу были", - написала нардеп.

Добавим

Ясько добавила, что искренне надеется, что сможет посетить Саакашвили.

Как сообщал УНН, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена пенитенциарной службой страны.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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