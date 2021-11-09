Документи на дозвіл "у процесі": Ясько заявила, що до Саакашвілі не пускають особистого лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Особистого лікаря третього президента Грузії Михайла Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе від учорашнього вечора не пускають до ув'язненого, якого перевели до Глданської в'язниці для надання меддопомоги. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп від “Слуги народу” Єлизавети Ясько, передає УНН.
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Ясько зазначила, що сьогодні вперше приїхала до Глданської в’язниці на околиці Тбілісі і кілька годин чекала на отримання дозволу відвідати Саакашвілі. Проте, поки відповідь, що дозвіл “в процесі”.
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“Те саме, на жаль, і навіть гірше, з ненаданням дозволу особистому лікарю Михайла — Ніколозу Кіпшидзе. З вчорашньої ночі йому кажуть, що його документи на дозвіл „в процесі“. Хоча в Руставі всі дозволи на майже безперешкодний вхід лікаря до Михайла були”, — написала нардеп.
Додамо
Ясько додала, що щиро сподівається, що зможе відвідати Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.
Контекст
Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.
Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.
4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.
Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.
Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.
29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.
Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.