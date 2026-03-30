Доходы семьи за год достигли более 15,8 млн грн - Зеленский показал декларацию

Эксклюзив
17:17 • 2616 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
15:29 • 14569 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
13:48 • 15547 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 18129 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 22846 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 28953 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 23216 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11447 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26037 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39696 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Популярные новости
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну30 марта, 10:07 • 18387 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 36524 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 28763 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 20502 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 13945 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент15:29 • 14545 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 13976 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 28789 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 36549 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 53289 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 3224 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 5960 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 9028 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 20531 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 37959 просмотра
Доходы семьи за год достигли более 15,8 млн грн - Зеленский показал декларацию

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Доходы президента и его семьи составили более 15 миллионов гривен. Большая часть суммы получена от погашения ОВГЗ, зарплаты и аренды недвижимости.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2025 год. Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 805 тыс. 828 грн, передает УНН.

Детали

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 805 тыс. 828 грн, в том числе доход от погашения ОВГЗ – 8 млн 364 тыс. 921 грн.

Доходы семьи Зеленского в 2025 году преимущественно состояли из заработной платы Главы государства, банковских процентов и дохода от сдачи собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 7 млн 440 тыс. 907 грн.

Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове24.03.26, 23:14 • 17855 просмотров

Остаток денежных средств семьи Президента на конец прошлого года значительно не изменился.

Существенных изменений в 2025 году относительно недвижимого имущества, транспортных средств в семье Главы государства не произошло.

