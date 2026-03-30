Доходы семьи за год достигли более 15,8 млн грн - Зеленский показал декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2025 год. Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 805 тыс. 828 грн, передает УНН.

Детали

Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи составили 15 млн 805 тыс. 828 грн, в том числе доход от погашения ОВГЗ – 8 млн 364 тыс. 921 грн.

Доходы семьи Зеленского в 2025 году преимущественно состояли из заработной платы Главы государства, банковских процентов и дохода от сдачи собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 7 млн 440 тыс. 907 грн.

Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове

Остаток денежных средств семьи Президента на конец прошлого года значительно не изменился.

Существенных изменений в 2025 году относительно недвижимого имущества, транспортных средств в семье Главы государства не произошло.