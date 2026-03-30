Доходи сім'ї за рік сягнули понад 15,8 млн грн - Зеленський показав декларацію
Київ • УНН
Доходи президента та його родини склали понад 15 мільйонів гривень. Більшу частину суми отримано від погашення ОВДП, зарплати та оренди нерухомості.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, передає УНН.
Деталі
Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 364 тис. 921 грн.
Доходи родини Зеленського у 2025 році переважно складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу становила 7 млн 440 тис. 907 грн.
Залишок грошових коштів родини Президента на кінець минулого року значно не змінився.
Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї Глави держави не відбулося.