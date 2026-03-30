Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Доходи сім'ї за рік сягнули понад 15,8 млн грн - Зеленський показав декларацію

Київ • УНН

 • 3062 перегляди

Доходи президента та його родини склали понад 15 мільйонів гривень. Більшу частину суми отримано від погашення ОВДП, зарплати та оренди нерухомості.

Доходи сім'ї за рік сягнули понад 15,8 млн грн - Зеленський показав декларацію

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, передає УНН.

Деталі

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 364 тис. 921 грн.

Доходи родини Зеленського у 2025 році переважно складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу становила 7 млн 440 тис. 907 грн.

Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові24.03.26, 23:14 • 17862 перегляди

Залишок грошових коштів родини Президента на кінець минулого року значно не змінився.

Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї Глави держави не відбулося.

Антоніна Туманова

