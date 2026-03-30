Доходи сім'ї за рік сягнули понад 15,8 млн грн - Зеленський показав декларацію

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, передає УНН.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 805 тис. 828 грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 364 тис. 921 грн.

Доходи родини Зеленського у 2025 році переважно складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу становила 7 млн 440 тис. 907 грн.

Залишок грошових коштів родини Президента на кінець минулого року значно не змінився.

Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї Глави держави не відбулося.