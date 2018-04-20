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Доигрался: школьник застрял в решетке в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Из-за шалостей и собственной неосторожности 9-летний школьник застрял в металлической решетке в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Об этом сообщает региональная пресс-служба УГСЧС, передает УНН.

Доигрался: школьник застрял в решетке в Хмельницкой области

"Вчера в 16:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Космонавтов в городе Каменец-Подольском 9-летний мальчик застрял одной ногой в металлической решетке. Ребенок не мог самостоятельно освободить ногу из подвальной решетки, закрывающей подвальную яму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели, прибывшие на место происшествия с использованием гидравлического инструмента развели металлические прутья и освободили ногу школьника. Мальчик чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается.

Напомним, в Винницкой области спасли 11-летнего мальчика, который провалился на крыше закрытого здания.

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