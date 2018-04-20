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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Догрався: школяр застряг у решітці на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 8399 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Через пустощі та власну необережність 9-річний школяр застряг у металевій решітці у Кам’янець-Подільському Хмельницькій області. Про це повідомляє регіональна прес-служба УДСНС, передає УНН.

Догрався: школяр застряг у решітці на Хмельниччині

“Вчора о 16:00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на вул. Космонавтів в місті Кам’янець-Подільському 9-річний хлопчик застряг однією ногою у металевій решітці. Дитина не могла самотужки вивільнити ногу з підвальної решітки, що закривала підвальну яму”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники, які прибули на місце події за використанням гідравлічного інструменту розвели металеві прути та вивільнили ногу школяра. Хлопчик почувається добре та медичної допомоги не потребує.

Нагадаємо, на Вінничині врятували 11-річного хлопчика, який провалився на даху закритої будівлі.

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