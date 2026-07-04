"Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре" - Зеленский после звонка Трампу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились продолжить переговоры лично во время саммита НАТО в Анкаре.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень хорошо поговорил с президентом США Дональдом Трампом — договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре, передает УНН.
Поздравил Президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "патриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости
Глава государства добавил, что благодарен всем американским сердцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение.
Конечно, мы с Президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре. Спасибо, Америка! Спасибо, господин Президент! С Днем независимости! Желаю Америке дальнейшего процветания и только успехов
Зеленский в день независимости США провел телефонный разговор с Трампом - журналист04.07.26, 22:07 • 1370 просмотров