Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств

“Вступление этого Договора в законную силу станет кульминацией всемирного движения, призванного привлечь внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия”, — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что это историческое событие “отражает конструктивную приверженность ликвидации ядерного оружия, что является самым главным приоритетом ООН в области разоружения”.

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года на специальной конференции. Его поддержали 122 государства. Многие страны, в том числе Россия и США не принимали участия в работе конференции. Они заявили, что нет надобности в новом соглашении, и призвали все страны выполнять уже существующий Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанный еще 1 июля 1968 года 59 государствами в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Он вступил в силу 5 марта 1970 года. ДНЯО, с одной стороны, закрепил статус ядерных держав за пятью государствами — Великобританией, США, Китаем, СССР и Францией, а с другой — наложил на все остальные страны обязательство не создавать и не приобретать ядерное оружие.

Новый Договор вводит полный запрет на ядерное оружие.

Как сообщал УНН, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Россия максимально готовится к распространению ядерного оружия во временно оккупированном Крыму.