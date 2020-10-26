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Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав

Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав

Київ • УНН

 • 19661 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав, і він набуде чинності 22 січня 2021 року. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“Вступ цього Договору в законну силу стане кульмінацією всесвітнього руху, покликаного привернути увагу до катастрофічних гуманітарних наслідків використання ядерної зброї”, — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він додав, що ця історична подія “відображає конструктивну прихильність ліквідації ядерної зброї, що є найголовнішим пріоритетом ООН в галузі роззброєння”.

Нагадаємо, Договір про заборону ядерної зброї був прийнятий 7 липня 2017 року на спеціальній конференції. Його підтримали 122 держави. Багато країн, у тому числі Росія і США не брали участі в роботі конференції. Вони заявили, що немає потреби в новій угоді, і закликали всі країни виконувати вже існуючий Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), підписаний ще 1 липня 1968 року 59 державами в Москві, Вашингтоні і Лондоні. Він набув чинності 5 березня 1970 року. ДНЯЗ, з одного боку, закріпив статус ядерних держав за п’ятьма державами — Великобританією, США, Китаєм, СРСР і Францією, а з іншого — наклав на всі інші країни зобов’язання не створювати і не набувати ядерної зброї.

Новий Договір вводить повну заборону на ядерну зброю.

Як повідомляв УНН, за словами секретаря РНБО України Олексія Данилова, Росія максимально готується до поширення ядерної зброї в тимчасово окупованому Криму.

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